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«Хайли лайкли» от Запада: новые данные в деле аварии на Северных потоках»

Константин Коковешников
Марина Крижановская
04:32 30.09.2022
Один из бывших директоров ЦРУ голословно заявил, что это якобы сама Россия взорвала свои газопроводы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
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Спустя трое суток после аварии на газопроводах «Северный поток» в исключительной экономической зоне Дании по-прежнему не ясно ни что случилось, ни кто виноват, ни тем более что делать.

По оценкам компании-оператора «Норд стрим», утечка газа прекратится не ранее понедельника. Тогда же станет возможен и первоначальный осмотр поврежденных участков.

Однако страны Запада, кажется, все для себя уже решили и обвиняют в случившемся Россию, которой и принадлежит газопровод. Логические нестыковки очевидны даже ведущей CNN, которая спросила бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана про «Северный поток».

«Но зачем взрывать свою трубу, если ее можно просто отключить?», - спросила телеведущая у гостя эфира.

Он ответил ей, ссылаясь на глубину залегания труб.

«Все указывает на диверсию. Трубы залегают на глубине около 200 футов и Россия легко могла бы заложить под них взрывчатку», - заявил он.

Отправленный в отставку из-за обвинений в связях Трампа с Россией, эск-директор ЦРУ Джон Бреннан, не найдя достоверных доказательств, рассуждает скорее в духе британского highly likely, активно используя сослагательное наклонение.

На третий день после аварии бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удалил публикацию с благодарностью США за выведение из строя российских газопроводов.

Хотя еще накануне Сикорский говорил, что причастность американцев к аварии - вполне рабочая версия. США, изначально выступавшие против строительства газопровода «Северный поток» уже давно претендуют на поставки в Европу собственного сжиженного природного газа.

О том, какой силы в тротиловом эквиваленте был взрыв, повредивший нитки газопровода, о заявлениях Дмитрия Пескова о поддержке этого теракта в западных странах на государственном уровне и об очередных угрозах стран НАТО по данному поводу в адрес официальной Москвы, а также есть ли еще возможность отремонтировать газопровод, - в материале Константина Коковешникова.

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