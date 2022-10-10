Едут машины, курсируют паромы: что известно о ситуации на Крымском мосту
С сегодняшнего дня автомобильное движение по Крымскому мосту не реверсивное, а двустороннее, по одной полосе в каждую сторону. Все рассчитывают, что это поможет ускорить проезд машин. Автомобили дожидаются своей очереди, а накануне вечером скопились большие пробки.
Но не только автомобили дожидаются своей очереди. В Керченском проливе всегда была оживленная навигация. В момент, когда на мосту произошло ЧП, суда, которые приближались к мосту, были перенаправлены на якорные стоянки.
Сейчас все морские стоянки пустеют, потому что судоходство восстановлено в полном объеме, баржи и сухогрузы курсируют в привычном режиме, путь их пролегает под арочными сводами.
Паромы курсируют в самом узком месте Керченского пролива. Работают в интенсивном режиме вне расписания. Как только заполняется паром, он тут же отходит от берега.