Едут машины, курсируют паромы: что известно о ситуации на Крымском мосту

Через Керченский пролив курсируют пассажирские катера и паромы. С одного берега на другой они перевезли уже почти две тысячи человек и несколько сотен автомобилей. Под неповрежденными арками Крымского моста проходят морские суда.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С сегодняшнего дня автомобильное движение по Крымскому мосту не реверсивное, а двустороннее, по одной полосе в каждую сторону. Все рассчитывают, что это поможет ускорить проезд машин. Автомобили дожидаются своей очереди, а накануне вечером скопились большие пробки.

Но не только автомобили дожидаются своей очереди. В Керченском проливе всегда была оживленная навигация. В момент, когда на мосту произошло ЧП, суда, которые приближались к мосту, были перенаправлены на якорные стоянки.

Сейчас все морские стоянки пустеют, потому что судоходство восстановлено в полном объеме, баржи и сухогрузы курсируют в привычном режиме, путь их пролегает под арочными сводами.

Паромы курсируют в самом узком месте Керченского пролива. Работают в интенсивном режиме вне расписания. Как только заполняется паром, он тут же отходит от берега.