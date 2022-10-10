Момент взрыва на пешеходном мосту в Киеве попал на видео

Немногим ранее в МВД Украины сообщили, что в центре Киева прогремела серия взрывов.

© Видео: ASupersharij, Telegram © Фото: ASupersharij, Telegram

В Киеве произошел взрыв на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск. Кадры с моментом происшествия опубликовал украинский блогер и политический деятель Анатолий Шарий. Согласно данным Яндекс.Карт, под мостом находится Главный офис Консультативной миссии Европейского союза.

Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремела серия взрывов. При этом один из них, со слов Геращенко, произошел рядом с офисом Службы безопасности Украины.

Также в Крыму усилили меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры. Вместе с тем поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.