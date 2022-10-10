В стране и мире Львов и Тернополь частично лишились электричества после взрывов Егор Левин Также об этом сообщали ряд украинских СМИ. Читайте нас на: Львов и Тернополь частично лишены электричества после раздавшихся на их территориях взрывов. «После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество», - цитирует советника главы МВД Украины Антона Геращенко РИА Новости. Об этом также некоторое время назад сообщали ряд украинских СМИ. Ранее в МВД Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве. Неподалеку от этого места также расположен офис президента Украины. Экспертное мнение и аналитика