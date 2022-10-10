Львов и Тернополь частично лишились электричества после взрывов
Также об этом сообщали ряд украинских СМИ.
Львов и Тернополь частично лишены электричества после раздавшихся на их территориях взрывов.
«После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество», - цитирует советника главы МВД Украины Антона Геращенко РИА Новости.
Об этом также некоторое время назад сообщали ряд украинских СМИ.
Ранее в МВД Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве. Неподалеку от этого места также расположен офис президента Украины.