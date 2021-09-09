Ученые обнаружили необычное свойство Млечного Пути

Содержание элементов тяжелее гелия и водорода в галактике Млечный Путь неоднородно. К таким выводам пришла международная команда астрофизиков, которые изучают ее металличность.

Обычно межзвездная среда состоит только из водорода и гелия, а процесс нуклеосинтеза в самих звездах обогащает ее более тяжелыми элементами, говорится в научном журнале Nature. Для измерения содержания пыли в межзвездном пространстве физики использовали новый метод.

«Для того, чтобы учесть общее соотношение газа и пыли, некоторые элементы - такие как железо, цинк, титан, кремний и кислород - наблюдались одновременно. После этого мы могли оценить долю металлов в пыли и добавить ее к имеющимся оценкам для установления общего соотношения», - рассказала ведущий автор исследования Аннализа де Сиа.

Выяснилось, что в некоторых регионах галактики металличность составила всего десять процентов. Открытие, подчеркивают ученые, заставит пересмотреть модели эволюции галактик.