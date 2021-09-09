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Ученые обнаружили необычное свойство Млечного Пути

Ян Брацкий
05:38 09.09.2021
Астрофизикам удалось установить, что межзвездная среда нашей галактики неоднородна по своему химическому составу.
Ученые обнаружили необычное свойство Млечного Пути
© Фото: pixabay
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Содержание элементов тяжелее гелия и водорода в галактике Млечный Путь неоднородно. К таким выводам пришла международная команда астрофизиков, которые изучают ее металличность.

Обычно межзвездная среда состоит только из водорода и гелия, а процесс нуклеосинтеза в самих звездах обогащает ее более тяжелыми элементами, говорится в научном журнале Nature. Для измерения содержания пыли в межзвездном пространстве физики использовали новый метод.

«Для того, чтобы учесть общее соотношение газа и пыли, некоторые элементы - такие как железо, цинк, титан, кремний и кислород - наблюдались одновременно. После этого мы могли оценить долю металлов в пыли и добавить ее к имеющимся оценкам для установления общего соотношения», - рассказала ведущий автор исследования Аннализа де Сиа.

Выяснилось, что в некоторых регионах галактики металличность составила всего десять процентов. Открытие, подчеркивают ученые, заставит пересмотреть модели эволюции галактик.

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