На краю Млечного Пути насчитали дюжину черных дыр-изгоев

Дюжина сверхмассивных черных дыр-изгоев может находиться на краю Млечного Пути. К таким выводам пришли ученые из Гарвардского университета, проведя компьютерное моделирование. Результаты работы опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Выдержки приводит «Хайтек».

В основе эксперимента лежит современное представление о способе образования галактик. В частности, считается, что они формируются вокруг сверхмассивных черных дыр, в миллионы и миллиарды раз массивнее Солнца.

В ходе моделирования астрономы проследили эволюцию черных дыр на протяжении миллиардов лет и пришли к выводу, что при столкновении галактики с более крупным космическим объектом черная дыра в ее центре утрачивает стабильность. В результате сверхмассивная черная дыра выталкивается и начинает блуждать по Вселенной.

Согласно подсчетам ученых, из-за частых галактических столкновений в ранней Вселенной появилось достаточно много «космических странников». В нашей галактике их 12, в других, более крупных, системах их гораздо больше, считают исследователи.