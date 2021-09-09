Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На земле, воде и в небе: сегодня стартуют учения «Запад-2021»

Ян Брацкий
05:01 09.09.2021
Впервые в учениях такого масштаба будут задействованы боевые роботы «Уран-9», оснащенные оптико-электронными системами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сегодня стартуют масштабные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021». В них примут участие почти 200 тысяч военных, в том числе иностранные контингенты из стран членов ОДКБ, ШОС и других. Они уже прибыли на полигон «Мулино» в Нижегородской области.

Также в маневрах задействуют сотни единиц техники, включая танки, бронемашины, корабли и авиацию. Кроме того, впервые в учениях такого масштаба наша страна применит новейшие боевые роботы «Уран-9». Они обнаруживают противника с помощью оптико-электронных систем и радаров.

Активная часть пройдет на пяти полигонах в Белоруссии, на девяти российских полигонах, а также в Балтийском море. В Минобороны России подчеркнули, что учения носят исключительно оборонительный характер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:26 В стране и мире
Видео
На месте взрыва газа в Ногинске нашли тело пятого погибшего
21:03 В стране и мире
Видео
«Ребенок на руинах девятиэтажки»: что известно о взрыве в подмосковном Ногинске
18:02 В стране и мире
Bloomberg рассказал, когда начнутся поставки газа по «Северному потоку - 2»
17:53 В стране и мире
Видео
Борисов признался, что ему тяжело смириться с гибелью главы МЧС Зиничева
17:37 В стране и мире
В Роскосмосе разъяснили ситуацию с возвращением «Бурана» России
Популярное
Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.