На земле, воде и в небе: сегодня стартуют учения «Запад-2021»

Сегодня стартуют масштабные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021». В них примут участие почти 200 тысяч военных, в том числе иностранные контингенты из стран членов ОДКБ, ШОС и других. Они уже прибыли на полигон «Мулино» в Нижегородской области.

Также в маневрах задействуют сотни единиц техники, включая танки, бронемашины, корабли и авиацию. Кроме того, впервые в учениях такого масштаба наша страна применит новейшие боевые роботы «Уран-9». Они обнаруживают противника с помощью оптико-электронных систем и радаров.

Активная часть пройдет на пяти полигонах в Белоруссии, на девяти российских полигонах, а также в Балтийском море. В Минобороны России подчеркнули, что учения носят исключительно оборонительный характер.