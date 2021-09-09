На земле, воде и в небе: сегодня стартуют учения «Запад-2021»
Впервые в учениях такого масштаба будут задействованы боевые роботы «Уран-9», оснащенные оптико-электронными системами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сегодня стартуют масштабные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021». В них примут участие почти 200 тысяч военных, в том числе иностранные контингенты из стран членов ОДКБ, ШОС и других. Они уже прибыли на полигон «Мулино» в Нижегородской области.
Также в маневрах задействуют сотни единиц техники, включая танки, бронемашины, корабли и авиацию. Кроме того, впервые в учениях такого масштаба наша страна применит новейшие боевые роботы «Уран-9». Они обнаруживают противника с помощью оптико-электронных систем и радаров.
Активная часть пройдет на пяти полигонах в Белоруссии, на девяти российских полигонах, а также в Балтийском море. В Минобороны России подчеркнули, что учения носят исключительно оборонительный характер.