Новицкий и Дубров установят контейнер с российской почвой в открытом космосе

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров продолжат работы по интеграции нового модуля «Наука» в Международную космическую станцию (МКС). Для этого россияне совершат выход в открытый космос сегодня, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 18:00 мск, расчетная продолжительность выхода в открытый космос составляет 6 часов 26 минут», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Для начала Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети от американского сегмента МКС к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения.

Кроме того, в перечне запланированных работ значится установка на корпусе модуля специальных платформ с адаптерами и тремя контейнерами «Биориск-МСН». В них находятся семена растений, штаммы микроорганизмов и различные виды почвы. Эксперимент позволит изучить влияние на них экстремальных условий открытого космоса.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в состав которой входят россияне Петр Дубров, Олег Новицкий, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.