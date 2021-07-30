Космонавты впервые открыли люки «Науки» на МКС

Российские космонавты из числа экипажа Международной космической станции (МКС) впервые открыли люки многофункционального лабораторного модуля «Наука». Это следует из переговоров космонавтов с Землей.

«Открыли люк», - цитирует РИА Новости слова российского космонавта Олега Новицкого, обращенные специалисту на Земле.

Перед открытием люков топливную систему «Науки» привели в безопасное состояние, избавившись от остатков горючего. На это время россияне оставались в своем сегменте орбитальной станции.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС накануне. Он создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.