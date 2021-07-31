Опубликованы фото первого входа экипажа в модуль «Наука» на МКС
Кадрами поделился французский астронавт Тома Песке.
© Фото: @Thom_astro, Twitter
Французский астронавт Тома Песке борта МКС опубликовал фото первого входа экипажа в новый российский модуль «Наука». Снимками он поделился на своей странице в Twitter.
На кадрах видно, как российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в респираторах берут пробы воздуха в модуле «Наука».
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