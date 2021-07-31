Опубликованы фото первого входа экипажа в модуль «Наука» на МКС

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Ранее российский космонавт Олег Новицкий доложил в подмосковный ЦУП о первом входе в модуль «Наука». По его словам, что в новом модуле - все в порядке.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М» и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Изначально запуск «Науки» планировали осуществить в 2007 году, однако по финансовым и техническим причинам тогда это не состоялось. Новый многофункциональный лабораторный модуль «Наука», как ожидается, поможет обеспечить работу российского сегмента МКС до 2030 года.