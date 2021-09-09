СМИ: захватчика банка в Грузии задержали
Ранее сообщалось, что все заложники покинули отделение банка в Кварели.
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СМИ сообщают, что вооруженный захватчик филиала «Банка Грузии» в Кварели задержан.
«Завершился процесс задержания захватчика. На месте были мобилизованы полицейские и спецназ. Ожидаем официального заявления МВД», - передает телекомпания «Рустави 2» в соцсетях.
Ранее сообщалось, что заложники покинули кварельское отделение «Банка Грузии».
В четверг, 9 сентября, вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии» в Кварели. Сообщалось, что он удерживает заложников.