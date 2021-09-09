Заложники покинули кварельское отделение «Банка Грузии»
Об этом сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.
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Заложники покинули кварельское отделение «Банка Грузии». Об этом рассказал губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.
«У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры», - сказал Шиошвили, передает Sputnik Грузия.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии» в Кварели. Сообщалось, что он удерживает заложников.
Также подчеркивалось, что это был не первый случай захвата банка в Грузии. Ранее на разные филиалы «Банка Грузии» было совершено несколько нападений.