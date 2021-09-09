В стране и мире Заложники покинули кварельское отделение «Банка Грузии» Виктория Ивашечкина Об этом сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Заложники покинули кварельское отделение «Банка Грузии». Об этом рассказал губернатор Кахети Ираклий Шиошвили. «У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры», - сказал Шиошвили, передает Sputnik Грузия. Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии» в Кварели. Сообщалось, что он удерживает заложников. Также подчеркивалось, что это был не первый случай захвата банка в Грузии. Ранее на разные филиалы «Банка Грузии» было совершено несколько нападений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика