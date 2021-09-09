СМИ: неизвестный захватил заложников в банке в Кварели

СМИ сообщают, что вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии» в Кварели. Уточняется, что неизвестный может удерживать 15 заложников.

Также подчеркивается, что это не первый случай захвата банка в Грузии. По информации телекомпании «Рустави 2», ранее на разные филиалы «Банка Грузии» было совершено несколько нападений.

«В Кварели вооруженный человек по неподтвержденной информации, требует полмиллиона лари (160,8 тысячи долларов) в обмен на заложников», - сообщает ТВ.

Ранее сообщалось, что в Бразилии преступники напали на банки и взяли в заложники несколько человек. Три человека погибли в результате нападения.