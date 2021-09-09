«Аллигаторы» и «Ночные охотники» переброшены под Нижний Новгород на учения «Запад-2021»

Более 20 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» переброшены на один из аэродромов в Нижегородской области в рамках подготовки к совместным стратегическим учениям России и Белоруссии «Запад-2021».

Как сообщает Министерство обороны РФ, экипажи вертолетов вылетели с аэродромов ЗВО и пролетели более 500 километров.

«В настоящий момент на вертолетах проводится послеполетное обслуживание и подготовка авиационной техники к выполнению задач по применению авиационных средств и авиационной поддержки наземных группировок войск в ходе ССУ "Запад-2021"», - говорится в сообщении.

Учения «Запад-2021» будут идти до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники. Маневры проведут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров.