В МО РФ заявили, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер, говорится в сообщении военного ведомства.

Торжественная церемония открытия учений состоялась сегодня на полигоне Мулино в Нижегородской области. Панков передал слова приветствия от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Учения в составе коалиции государств используют единое понимание в войсках, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества», - сказал он.

С напутствием к военнослужащим обратились члены иностранных военных делегаций. В завершение состоялось прохождение торжественным маршем подразделений. В мероприятии приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Учения «Запад-2021» будут идти до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники. Маневры проведут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.