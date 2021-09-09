Полевой лагерь для размещения иностранных участников учений «Запад-2021» развернут под Нижним Новгородом

На полигоне Мулино в Нижегородской области развернут современный полевой лагерь для размещения иностранных участников совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«Завершено оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в ССУ "Запад-2021"», - заявил он.

Журавлев рассказал, что в состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для выполнения задач учения.

Также на территории полевого лагеря оборудованы спортивный городок, комнаты для хранения оружия контейнерного типа, в установленном порядке организована караульная служба.