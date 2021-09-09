Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Полевой лагерь для размещения иностранных участников учений «Запад-2021» развернут под Нижним Новгородом

Андрей Аркадьев
11:34 09.09.2021
В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт.
Полевой лагерь для размещения иностранных участников учений «Запад-2021» развернут под Нижним Новгородом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На полигоне Мулино в Нижегородской области развернут современный полевой лагерь для размещения иностранных участников совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«Завершено оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в ССУ "Запад-2021"», - заявил он.

Журавлев рассказал, что в состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для выполнения задач учения.

Также на территории полевого лагеря оборудованы спортивный городок, комнаты для хранения оружия контейнерного типа, в установленном порядке организована караульная служба.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.