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В Ногинске объявлен трехдневный траур и отменены торжества по случаю юбилея города

Ян Брацкий
01:59 09.09.2021
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске произошел в среду, 8 сентября.
В Ногинске объявлен трехдневный траур и отменены торжества по случаю юбилея города
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Власти подмосковного Ногинска приняли решение объявить трехдневный траур по погибшим при взрыве газа в многоквартирном жилом доме. Об этом глава городского округа Игорь Сухин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трехдневный траур в Богородском округе. Соответственно и юбилей, 11 сентября, мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права», - написал Сухин.

Как стало известно ранее, из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва газа дома, спасатели достали тело четвертого погибшего. Взрыв газа в жилом доме в Ногинске произошел в среду, 8 сентября. Согласно предварительным данным, обрушились второй и третий этажи строения и частично четвертый этаж. 

Спасатели эвакуировали 170 человек. В настоящий момент на месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов. Жильцы дома размещены в пунктах временного пребывания.

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