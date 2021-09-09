В Ногинске объявлен трехдневный траур и отменены торжества по случаю юбилея города

Власти подмосковного Ногинска приняли решение объявить трехдневный траур по погибшим при взрыве газа в многоквартирном жилом доме. Об этом глава городского округа Игорь Сухин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трехдневный траур в Богородском округе. Соответственно и юбилей, 11 сентября, мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права», - написал Сухин.

Как стало известно ранее, из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва газа дома, спасатели достали тело четвертого погибшего. Взрыв газа в жилом доме в Ногинске произошел в среду, 8 сентября. Согласно предварительным данным, обрушились второй и третий этажи строения и частично четвертый этаж.

Спасатели эвакуировали 170 человек. В настоящий момент на месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов. Жильцы дома размещены в пунктах временного пребывания.