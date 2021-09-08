Сквозь разбитые стекла: кадры первых секунд после взрыва в Ногинске

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлены первые мгновения после взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Кадры сняты с балкона соседнего дома — от мощного хлопка в нем тоже вылетели окна.

На видео с высоты запечатлены разрушения после ЧП: обрушенные этажи девятиэтажки, завалы и усеянная пластиковыми рамами земля.

Хлопок газа произошел в доме на улице 28 июня в городском округе Богородское рано утром в среду, 8 сентября. По предварительным данным, произошла утечка газа. Взрыв разрушил конструкции этажей с первого по четвертый, повреждены как минимум шесть квартир.

Жильцов дома эвакуировали, пока известно о трех пострадавших, в числе которых двое детей. Спасатели продолжают поиски людей под завалами здания.