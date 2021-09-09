В МЧС рассказали о временном расселении пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Почти 170 человек, пострадавших от взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске, распределили по двум пунктам временного пребывания (ПВР) граждан. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.

«По состоянию на 19:00 в ПВР размещено 142 человека, из них 32 ребенка ... По состоянию на 22:00 в ПВР на базе "База отдыха Боровое" размещены 27 человек, из них 10 детей», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске произошел в среду, 8 сентября. Согласно предварительным данным, обрушились второй и третий этажи строения и частично четвертый этаж.

Были эвакуированы 170 человек. В настоящий момент на месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов. Ранее стало известно, что спасатели извлекли из-под обломков тело четвертого погибшего.