Путин начал заседание комитета «Победа» с минуты молчания в память о погибшем Зиничеве и о жертвах взрыва в Ногинске

Президент России Владимир Путин начал заседание Российского организационного комитета «Победа» со слов о погибшем накануне главе МЧС и погибших в подмосковном Ногинске.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Сам режиссер тоже погиб.

Также Владимир Путин объявил минуту молчания и о жертвах взрыва газа в доме в Ногинске.

«Вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан», - сказал президент.

Газ в жилом доме в Ногинске взорвался в среду, 8 сентября. По предварительной информации, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж.