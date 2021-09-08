В стране и мире Погиб глава МЧС Евгений Зиничев Анна Назайкина Он погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, уточнили в ведомстве. © Фото: EMERCOM, Twitter, globallookpress Читайте нас на: Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев трагически погиб. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в экстренных службах. «МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», - сообщили в министерстве. Евгению Зиничеву было 55 лет. Он занимал должность главы ведомства с мая 2018 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика