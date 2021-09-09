На месте взрыва газа в Ногинске нашли тело пятого погибшего
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
На месте взрыва газа в Ногинске нашли тело пятого погибшего
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
00:17 В стране и мире
Из-под завалов в Ногинске достало тело четвертой жертвы взрыва
21:03 В стране и мире
«Ребенок на руинах девятиэтажки»: что известно о взрыве в подмосковном Ногинске
18:02 В стране и мире
Bloomberg рассказал, когда начнутся поставки газа по «Северному потоку - 2»
17:53 В стране и мире
Борисов признался, что ему тяжело смириться с гибелью главы МЧС Зиничева
17:37 В стране и мире
В Роскосмосе разъяснили ситуацию с возвращением «Бурана» России
Популярное
Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания