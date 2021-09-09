В Кремле ответили на версии гибели Зиничева

Существует только одна реальная версия гибели главы МЧС Евгения Зиничева, все остальные являются «кощунственными измышлениями». Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

«Есть одна реальная версия. Все остальное — это кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал он журналистам.

На просьбу уточнить, где именно погиб Зиничев — на учениях или при осмотре водопада на плато Путорано — Песков отметил, что все уже было озвучено накануне.

Пескова также рассказал, что в церемонии прощания с Зиничевым, которое состоится 10 сентября, примет участие президент Владимир Путин. Где пройдет прощание, будет сообщено дополнительно, уточнил представитель Кремля.

Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Сам режиссер тоже погиб.