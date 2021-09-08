Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС рассказали о человеке, которого пытался спасти Зиничев

Анна Касаткина
14:14 08.09.2021
Глава спасательного ведомства бросился в воду вслед за упавшим с обрыва режиссером.
В МЧС рассказали о человеке, которого пытался спасти Зиничев
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при спасении оператора и режиссера Александра Мельника. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Ранее стало известно, что Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти оператора, которые сорвался с выступа в воду. Его личность не уточнялась.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать места для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Мельник — известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, которые многие годы сотрудничал с МЧС. В его творческой биографии — киноленты «Новая Земля» и «Территория». Мельник являлся лауреатом кинопремии «Ника».  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 В стране и мире
СМИ назвали исполняющего обязанности главы МЧС
12:33 В стране и мире
Видео
Эксперт оценил вероятность причастности иностранцев к крупнейшей DDoS-атаке в истории Рунета
10:50 В стране и мире
Видео
«Сидела на руинах»: соседка рассказала о спасении ребенка из обрушившегося здания в Ногинске
10:26 В стране и мире
Раскрыты новые подробности убийства кузбасских школьниц
04:37 Армия
Видео
«Рубеж-2021»: кадры открытия международных учений ОДКБ в Киргизии
Популярное
Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.