В МЧС рассказали о человеке, которого пытался спасти Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при спасении оператора и режиссера Александра Мельника. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Ранее стало известно, что Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти оператора, которые сорвался с выступа в воду. Его личность не уточнялась.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать места для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Мельник — известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, которые многие годы сотрудничал с МЧС. В его творческой биографии — киноленты «Новая Земля» и «Территория». Мельник являлся лауреатом кинопремии «Ника».