Из-под завалов в Ногинске достало тело четвертой жертвы взрыва

Из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва газа дома в подмосковном Ногинске спасатели достали тело четвертого погибшего. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

«Всего 19 пострадавших, из них четверо погибших (один, предположительно, подросток, девочка), двое детей, восемь стрессовых, шесть госпитализированных», - проинформировали в экстренном ведомстве.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске произошел в среду, 8 сентября. Согласно предварительным данным, обрушились второй и третий этажи строения и частично четвертый этаж.

Спасатели эвакуировали 170 человек. В настоящий момент на месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов.