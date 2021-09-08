Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Дверь влетела в квартиру»: житель дома в Ногинске рассказал о моменте взрыва

Анна Назайкина
11:12 08.09.2021
Как сообщалось, в результате происшествия были повреждены 30 квартир, из которых восемь полностью уничтожены.
«Дверь влетела в квартиру»: житель дома в Ногинске рассказал о моменте взрыва
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Житель дома, поврежденного хлопком газа в Ногинске, Павел Денисов рассказал «Звезде» о первых минутах происшествия. По словам мужчины, в его квартире вылетела входная дверь, когда он собирался на работу.

«Хлопок, входная дверь влетела в квартиру. Я был на кухне, собирался на работу. Мы перебрались через дверь, прошли в остальную часть квартиры. Открыли окна. Я не понял вообще, что произошло. Просто пыль и сильный хлопок...После того, как улеглась пыль, я вышел на лестничную площадку, лестничные пролеты обрушены, выйти - никак», - сказал он.

Хлопок бытового газа произошел в 06.55 в девятиэтажном доме на улице 28 июня в Богородском городском округе. По информации ТАСС, повреждены 30 квартир, из которых восемь полностью уничтожены. Кроме того, обрушились перекрытия нескольких этажей. Из дома эвакуировано 170 человек, под завалами могут оставаться люди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты СУ СКР по Московской области, устанавливаются все обстоятельства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:50 В стране и мире
Видео
«Сидела на руинах»: соседка рассказала о спасении ребенка из обрушившегося здания в Ногинске
10:26 В стране и мире
Раскрыты новые подробности убийства кузбасских школьниц
08:09 В стране и мире
СМИ узнали о крупнейшей кибератаке в истории рунета
06:23 В стране и мире
Видео
Несломленный город: ровно 80 лет назад началась блокада Ленинграда
04:37 Армия
Видео
«Рубеж-2021»: кадры открытия международных учений ОДКБ в Киргизии
Популярное
Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.