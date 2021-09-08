«Дверь влетела в квартиру»: житель дома в Ногинске рассказал о моменте взрыва

Житель дома, поврежденного хлопком газа в Ногинске, Павел Денисов рассказал «Звезде» о первых минутах происшествия. По словам мужчины, в его квартире вылетела входная дверь, когда он собирался на работу.

«Хлопок, входная дверь влетела в квартиру. Я был на кухне, собирался на работу. Мы перебрались через дверь, прошли в остальную часть квартиры. Открыли окна. Я не понял вообще, что произошло. Просто пыль и сильный хлопок...После того, как улеглась пыль, я вышел на лестничную площадку, лестничные пролеты обрушены, выйти - никак», - сказал он.

Хлопок бытового газа произошел в 06.55 в девятиэтажном доме на улице 28 июня в Богородском городском округе. По информации ТАСС, повреждены 30 квартир, из которых восемь полностью уничтожены. Кроме того, обрушились перекрытия нескольких этажей. Из дома эвакуировано 170 человек, под завалами могут оставаться люди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты СУ СКР по Московской области, устанавливаются все обстоятельства.