Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

В ведомстве также сообщили о пяти пострадавших. По информации ТАСС, при взрыве пострадало девять человек, среди которых двое детей.

Хлопок бытового газа произошел в 6.55 в девятиэтажном доме на улице 28 июня в Богородском городском округе. По информации ТАСС, повреждены 30 квартир, из которых восемь — полностью уничтожены. Кроме того, обрушились перекрытия нескольких этажей. Из дома эвакуировано 170 человек, под завалами могут оставаться люди.