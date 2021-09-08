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Момент взрыва газа в доме в Ногинске попал на видео

Анна Касаткина
09:29 08.09.2021
На опубликованных в Сети кадрах видно, как фрагмент стены здания падает на припаркованные у дома автомобили.
© Видео: Михалыч в Тикток, YouTube © Фото: Михалыч в Тикток, YouTube
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Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на видео. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Взрыв запечатлела камера видеонаблюдения у дома. На кадрах видно, как происходит хлопок, после чего фрагмент стены падает на припаркованные у здания автомобили.

Хлопок бытового газа произошел в 6.55 в девятиэтажном доме на улице 28 июня в Богородском городском округе. По информации ТАСС, повреждены 30 квартир, из которых восемь — полностью уничтожены. Кроме того, обрушились перекрытия нескольких этажей.

В результате происшествия пострадало восемь человек, двое из них — дети, передает «Интерфакс». Всех их госпитализируют. Из дома эвакуировано 170 человек, под завалами могут оставаться люди.

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