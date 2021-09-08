Момент взрыва газа в доме в Ногинске попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на видео. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Взрыв запечатлела камера видеонаблюдения у дома. На кадрах видно, как происходит хлопок, после чего фрагмент стены падает на припаркованные у здания автомобили.

Хлопок бытового газа произошел в 6.55 в девятиэтажном доме на улице 28 июня в Богородском городском округе. По информации ТАСС, повреждены 30 квартир, из которых восемь — полностью уничтожены. Кроме того, обрушились перекрытия нескольких этажей.

В результате происшествия пострадало восемь человек, двое из них — дети, передает «Интерфакс». Всех их госпитализируют. Из дома эвакуировано 170 человек, под завалами могут оставаться люди.