Все жильцы дома в Ногинске эвакуированы

Все жилицы девятиэтажного дома в Ногинске эвакуированы после хлопка газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа произошел сегодня утром в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9. В результате ЧП произошло обрушение второго и третьего этажей здания, частично поврежден четвертый этаж. На кадрах, которые публикуют очевидцы в Сети, видно, что в результате взрыва фрагмент стены дома полностью уничтожен. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже здания.

В настоящее время известно, что прокуратура Подмосковья начала проверку по факту произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.