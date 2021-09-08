Появились первые кадры с места взрыва газа в Ногинске

В Сети появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске. На них запечатлены последствия ЧП, в частности, обрушение конструкций этажей дома.

Взрыв газа произошел в девятиэтажке на улице 28 июня в городском округе Богородский. По данным источника ТАСС, причиной могла быть утечка газа. Из-за взрыва произошло обрушение с первого по четвертый этаж, повреждено как минимум шесть квартир.

Спасатели приступили к поиску людей под завалами. На данный момент известно о трех спасенных людях, среди которых двое детей. О пострадавших не сообщается.