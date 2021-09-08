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Мясников рассказал, о чем свидетельствуют боли в груди

Майя Мусиенко
19:14 08.09.2021
По словам специалиста, не только инфаркт может быть причиной неприятных ощущений в грудной клетке.
Мясников рассказал, о чем свидетельствуют боли в груди
© Фото: imagebroker Michaela Begsteiger Globallookpress
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярные боли в груди могут сигнализировать не только о надвигающемся инфаркте, но и о неврологических заболеваниях, проблемах с дыхательными путями, желудочно-кишечным трактом, а также заболеваниях мозга или зубов.

По его словам, если пациент может точно назвать место боли, его проблема заключается не в сердце. Симптомом нарушения работы сердечно-сосудистой системы является тяжесть и сдавленность во всей груди.

«Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что при возникновении боли в области сердца следует незамедлительно обратиться к врачу, а также избавиться от вредных привычек или сбросить лишний вес.

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