Мясников рассказал, о чем свидетельствуют боли в груди

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярные боли в груди могут сигнализировать не только о надвигающемся инфаркте, но и о неврологических заболеваниях, проблемах с дыхательными путями, желудочно-кишечным трактом, а также заболеваниях мозга или зубов.

По его словам, если пациент может точно назвать место боли, его проблема заключается не в сердце. Симптомом нарушения работы сердечно-сосудистой системы является тяжесть и сдавленность во всей груди.

«Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что при возникновении боли в области сердца следует незамедлительно обратиться к врачу, а также избавиться от вредных привычек или сбросить лишний вес.