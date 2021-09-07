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Ученые назвали самый доступный способ снизить давление без таблеток

Иван Линдеманн
06:33 07.09.2021
Как следует из исследования специалистов клиники Мэйо, таким способом являются не слишком интенсивные и кратковременные физические упражнения.
Ученые назвали самый доступный способ снизить давление без таблеток
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Проблема повышенного давления и гипертонии беспокоит многих людей. Однако существует простой и доступный способ профилактики этих заболеваний.

Как следует из исследования специалистов клиники Мэйо, таким способом являются не слишком интенсивные и кратковременные физические упражнения, передает Daily Express. Подойдет даже короткая аэробная тренировка длительностью в 12 минут с частотой 2-3 раза в неделю. Если добавить к ней силовую нагрузку, результаты улучшатся.

Повышенное давление зачастую протекает без заметных симптомов. Однако следить за ним и осуществлять необходимую профилактику – вопрос жизни и смерти, поскольку оно значительно повышает риск развития опасных заболеваний сосудов и сердца.

Низкоинтенсивные тренировки обладают и другим преимуществом – они допустимы для людей, которые не могут заниматься интенсивно по медицинским противопоказаниям.

Ранее врач Александр Мясников назвал один из самых полезных, в том числе для сердечно-сосудистой системы, овощей. По словам Мясникова, «царем овощей» считается брокколи. Помимо необходимой человеку фолиевой кислоты, в ней содержится сульфорафан - вещество, обладающее противоонкологическим действием. Также брокколи снижает риск возникновения инсультов и инфарктов и помогает снизить вес.

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