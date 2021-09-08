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«Казался нормальным человеком»: житель Киселевска рассказал о подозреваемом в убийстве школьниц Кузбасса

Виктория Ивашечкина
18:44 08.09.2021
По словам мужчины, после того, как подозреваемый переехал в другой город, к нему перестали приезжать сотрудники правоохранительных органов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Киселевска поделился воспоминаниями о своем соседе, которого подозревают в убийстве двух десятилетних школьниц.

Напомним, несколькими днями ранее в Кемеровской области пропали две школьницы. В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина. На ней девочки перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

Позже тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска. Утром 6 сентября школьницы ушли в школу и к назначенному времени домой не вернулись.

В 2009 году подозреваемый в убийстве девочек уже отбывал наказание за педофилию - тогда он получил срок в 10 лет. 

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за мужчиной, которого подозревают в совершении преступления.

Дело в том, что после освобождения из колонии подозреваемый уехал жить в другой город и на учет там не встал.

«Улыбался ходил, ничего такого о нем рассказать не могу. Спокойно строил бани, делал крыши. Я знал, что был судим, по какой статье - нет. Знаю, что вечером каждый день к нему приезжали (сотрудники правоохранительных органов - прим.ред.) и проверяли его. После того, как он уехал в другой город, его перестали проверять», - отметил мужчина.

По словам жителя Киселевска, подозреваемый часто летом ездил на пляж с дочкой своей сожительницы. При этом он никогда не замечал за своим соседом странного поведения в отношении маленькой дочки своей женщины. По словам жителя Киселевска, он был к девочке строг только в моменты ее непослушания.

«Мы разговаривали с ним, казался нормальным человеком. Видел, что он каждый день уезжал куда-то, но я не спрашивал ни о чем. В Киселевске он жил два года в доме с женщиной, они были в официальных отношениях. Сама женщина осталась здесь, не поехала за ним в другой город», - подчеркнул мужчина.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в Кемеровской области арендовал дачный дом, где, по данным правоохранителей, он убил девочек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

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