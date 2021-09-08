Эксперт прокомментировал поведение подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц

Судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев прокомментировал убийство двух десятилетних школьниц в Кемеровской области.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за мужчиной, которого подозревают в совершении преступления.

По данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.

«Если у человека есть расстройство психики, его наблюдают достаточно длительное время, и всегда эти расстройства будут выходить наружу. Что касаемо случая педофилии, то у нас законодательно не закреплено то, что педофил будет наблюдаться постоянно. Педофилия у человека никуда деться не может. У человека неправильное, болезненное половое влечение, и оно никуда не уйдет», - прокомментировал эксперт.

По его словам, с такими людьми пытаются бороться специалисты, чтобы скорректировать влечение. С работой психотерапевта человек может понять, что ведет себя неправильно, он может попытаться все это удерживать, но обычно это длится непродолжительное время, отметил Гилев.

«Единственный путь, который возможен, химическая кастрация. Аномалия такого полового влечения болезненна и преступна», - прокомментировал эксперт.

Несколькими днями ранее в Киселевске пропали две девочки. В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина. На ней школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

Утром 6 сентября они ушли в школу и к назначенному времени домой не вернулись.

Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

В 2009 году подозреваемый в преступлении мужчина уже отбывал наказание за педофилию - тогда он получил срок в 10 лет. Накануне сообщалось, что он был задержан.