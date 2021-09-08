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Раскрыты новые подробности убийства кузбасских школьниц

Анна Назайкина
10:26 08.09.2021
Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. Накануне их тела обнаружили в одном из заброшенных домов города.
Раскрыты новые подробности убийства кузбасских школьниц
© Фото: ТРК "Звезда"
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Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в Кемеровской области арендовал дачный дом, где, по данным правоохранителей, он убил девочек. Об этом сообщил представитель Следственного комитета.

«Снимал дом (подозреваемый. - Прим. ред.)», - рассказал он, отвечая на вопрос журналистов, каким образом мужчине удалось попасть в дачный дом.

Также было уточнено, что подозреваемый в преступлении арендовал дом тремя неделями ранее.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. В 2009 году он уже отбывал наказание за педофилию - тогда он получил срок в 10 лет. Его задержали. Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за мужчиной. По данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.

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