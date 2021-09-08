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В Роскосмосе разъяснили ситуацию с возвращением «Бурана» России

Майя Мусиенко
17:37 08.09.2021
Компания, которая якобы владеет космическим аппаратом, не намерена отдавать его РФ.
В Роскосмосе разъяснили ситуацию с возвращением «Бурана» России
© Фото: Роскосмос
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За судами по делу о праве на владение космическим кораблем «Буран» в Казахстане пристально следят в Роскосмосе. Как только собственник аппарата будет установлен, начнутся переговоры по поводу его возвращения в Россию. Об этом «Звезде» рассказал директор Центра общественных коммуникаций госкорпорации Владимир Устименко.

«Вопрос сейчас решается на стороне Казахстана. После того как станет ясно, кто является владельцем данных аппаратов, с теми мы будем переговариваться. Суды между собственником и государством проходят, а мы следим за ситуацией», - пояснил он.

Тем не менее источник «Звезды» рассказал, что специалисты научно-производственного объединения «Молния», которое занималось разработкой «Бурана», последний раз были на Байконуре три года назад. Совсем недавно представители этой организации обещали, что космический аппарат будет возвращен в Россию в скором времени.

Кроме того, казахстанская сторона сообщала, что представители российского Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) принимали участие в переговорах по поводу передачи корабля. Источник опроверг эту информацию, заявив, что ничего подобного не происходило.

Ранее генеральный директор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса заявил, что летный образец корабля «Буран» является собственностью его компании и передавать его России предприниматель не планирует.

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