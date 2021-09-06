Космический корабль «Буран» вернется из Казахстана в Россию

С космодрома Байконур в Россию будет транспортирован второй летный космический корабль «Буран». Об этом сообщается на сайте научно-производственного объединения «Молния».

Отмечается, что представители НПО «Молния» побывали на космодроме Байконур, где провели встречу с представителями Роскосмоса, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании.

«По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля», - говорится в сообщении.

Произведенные в рамках проекта «Буран» многоразовые корабли находятся в разных местах: три корабля - на космодроме Байконур в собственности Казахстана, один - на ВДНХ, один находится в Жуковском, еще один - в Германии в музее города Зинсхайм, последний стоит в музее Сочи.