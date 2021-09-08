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Казахстанский владелец «Бурана» отказался отдавать корабль России

Анна Назайкина
15:45 08.09.2021
Ранее специалисты НПО «Молния» заявили о том, что советский космический челнок будет возвращен с Байконура в РФ.
Казахстанский владелец «Бурана» отказался отдавать корабль России
© Фото: Роскосмос
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Генеральный директор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса заявил, что второй летний образец корабля «Буран» является собственность его компании. Предприниматель заявил, что передавать его РФ в данный момент не планируется.

«Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства», — сказал он, отметив, что судебный процесс по делу о передачи советского челнока в собственность Казахстана идет уже три года, но пока им все же владеет его компания.

Ранее стало известно, что специалисты научно-производственного объединения «Молния», которое занималось разработкой многоразового космического корабля «Буран» заявили, что в скором времени космический аппарат будет возвращен в Россию.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе “Энергия — Буран”? Хотят забрать, но кто им отдаст?» — цитирует Мусу informburo.kz.

Отмечалось, что представители НПО «Молния» побывали на космодроме Байконур, где провели встречу с представителями Роскосмоса, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании.

Напомним, что произведенные в рамках проекта «Буран» многоразовые корабли находятся в разных местах: три корабля - на космодроме Байконур в Казахстане, один - на ВДНХ, один находится в Жуковском, еще один - в Германии в музее города Зинсхайм, последний стоит в музее Сочи.

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