«Был спокойным, улыбался»: работница магазина рассказала о подозреваемом в убийстве кузбасских школьниц

Продавец Светлана Поливода, которая работала в ту смену, когда пропали две десятилетние школьницы, рассказала «Звезде» о том, как подозреваемый в убийстве мужчина совершал покупки в компании девочек.

«Он был спокойным. Молчал. Дети бегали, все спрашивали: “Можно это? А можно то?” Купил им всякие чипсы, шоколадки, газировки. Они были веселые. Радовались, что все можно. Он был спокойным, улыбался им, когда они говорили ему спасибо», - рассказала девушка.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России. Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за подозреваемым, ранее судимым мужчиной.