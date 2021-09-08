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«Его поступок - для меня шок»: Меняйло о главе МЧС Зиничеве

Анна Назайкина
15:10 08.09.2021
Ранее стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о Евгении Зиничеве. По его словам, глава МЧС был отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

«Достойный человек, офицер. Хороший преданный друг. Он всегда был на связи и всегда был готов прийти на помощь, не потому что он там министр МЧС, а просто потому что он хороший человек... Его поступок - для меня это шок. Тяжело терять друзей», - сказал он.

Сегодня стало известно, что министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий погиб, спасая жизнь человека. Уточнялось, что трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева. По словам Пескова, главу государства и министра связывали годы совместной работы.

СМИ сообщали, что пост исполняющего обязанности главы МЧС РФ после гибели Зиничева займет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.

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