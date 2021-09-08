СМИ назвали исполняющего обязанности главы МЧС

Пост исполняющего обязанности главы МЧС РФ после гибели Евгения Зиничева займет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

«Исполнение обязанностей министра МЧС России после гибели Зиничева будет возложено на первого заместителя генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна», - сказал собеседник агенства.

Сегодня стало известно, что министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий погиб, спасая жизнь человека. Уточнялось, что трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева. По словам Пескова, главу государства и министра связывали годы совместной работы.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.