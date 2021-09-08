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Экс-глава Генштаба назвал гибель Зиничева безвременной утратой

Анна Назайкина
14:36 08.09.2021
Трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске. Глава МЧС погиб, спасая человека, уточнили в ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева является безвременной утратой. Об этом «Звезде» заявил генерал армии, бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский.

«Я просто считаю, что это безвременная утрата. Человек мог сделать еще очень и очень много для пользы ведомства и государства. Те обстоятельства, в которых мне приходилось с ним как-то пересекаться, подтверждали, что это профессионал, что это человек, стоящий на страже закона», - сказал он.

Сегодня стало известно, что министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий погиб, спасая жизнь человека. Уточнялось, что трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева. По словам Пескова, главу государства и министра связывали годы совместной работы.

СМИ сообщали, что пост исполняющего обязанности главы МЧС РФ после гибели Зиничева займет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.

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