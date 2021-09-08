В Подмосковье рассказали о состоянии спасенных из многоэтажки в Ногинске детей

Дети, спасенные из обрушившейся после взрыва многоэтажки в Ногинске, получили только ушибы мягких тканей. Об этом сообщила «Звезде» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Девочки получили, насколько я поняла, ушибы мягких тканей. Они практически чудесным образом не пострадали. Как говорят специалисты МЧС, это случилось потому, что очень рано они встали и они все были практически на ногах в квартире», — рассказала она.

Взрыв в Ногинске, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Два человека в результате происшествия погибли, еще 13 — пострадали. Ранее очевидица рассказала, как спасали пятилетнюю девочку из квартиру на втором этаже.