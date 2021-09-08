«Сидела на руинах»: соседка рассказала о спасении ребенка из обрушившегося здания в Ногинске

Свидетельница спасения маленькой девочки из разрушенной хлопком газа квартиры в Ногинске рассказала «Звезде» об этом эмоциональном моменте. ЧП произошло утром в среду, 8 сентября, в Богородском городском округе.

«Квартира крайняя, там сидела маленькая девочка, там была детская кроватка, что сразу бросилось в глаза. Это был очень трогательный момент — она там сидела, как на руинах, на разрушенных. Спасатели сразу начали ее спасать. Потом бабушку ее вытащили», — поделилась жительница соседнего дома Людмила Титова.

Взрыв в Ногинске, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. По информации ТАСС, повреждены 30 квартир, из которых восемь полностью уничтожены. Кроме того, обрушились перекрытия нескольких этажей. Два человека в результате происшествия погибли, пострадало девять человек, включая детей пяти и 11 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.