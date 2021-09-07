Глава МИД Украины сообщил о «самом лучшем» сигнале для России из США

Планы оказания военной помощи Украине со стороны США являются сигналом для России. Так считает глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала ICTV он заявил, что Москва якобы озабочена всем тем, что делает Киев сильнее. Одним из факторов усиления Украины Кулеба считает выведение на новый уровень американско-украинских отношений.

Министр обратил внимание, что якобы именно к визиту Владимира Зеленского в США американская администрация выделила военную помощь Украине.

«Собственно, в кулуарах визита американские партнеры об этом и говорили: что самый лучший сигнал России - это рост поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки», - сказал Кулеба.

Встреча Байдена и Зеленского состоялась 1 сентября в США. Украинский президент предложил привлечь Вашингтон к урегулированию конфликта в Донбассе. Байден пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более 500 миллионов долларов.

Ранее в МИД России предупредили, что использование Киева в качестве орудия против Москвы может привести к «предсказуемым и печальным» последствиям для самой Украины.