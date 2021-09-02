МИД РФ: использование Вашингтоном Киева может печально обернуться для Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Вашингтон использует Киев как антироссийское оружие, и это приведет Украину к печальным последствиям. Об этом она сказала на брифинге, комментируя встречу президентов США и Украины.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», - отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что остался доволен после встречи с Байденом. Глава Украины обозначил, что считает заявление двух президентов, в котором говорится о как никогда крепкой связи Киева и Вашингтона, «достаточно мощным».