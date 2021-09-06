«Ушел почти с пустыми руками»: в США рассказали о провале Зеленского на переговорах с Байденом

Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена провалились, президент Украины уехал из США «почти с пустыми руками». Об этом в статье для журнала The National Interest написал корреспондент Марк Эпископос.

Он отметил, что украинский лидер не смог достичь ни одной из главных целей Украины: ни добиться ясности в получении дорожной карты вступления Киева в НАТО, ни убедить Вашингтон присоединиться к переговорам в нормандском формате, ни получить уступки от американской администрации в обмен на завершение строительства «Северного потока-2».

Напомним, что переговоры Байдена и Зеленского состоялись 1 сентября. Лидеры двух стран беседовали около двух часов. По итогам встречи президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за якобы агрессию.