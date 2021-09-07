Премьер-министра Канады забросали камнями на митинге

Во время предвыборного митинга в канадском Онтарио демонстранты забросали камнями премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает телеканал CBC.

По его данным, инцидент произошел в конце мероприятия, когда Трюдо шел к автобусу. Как рассказал сам премьер, это были мелкие, словно тыквенные семечки, камни, поэтому он чувствует себя нормально.

CTV News отмечает, что среди тех, кто забрасывал политика камнями, были граждане с символикой Народной партии Канады - движения, выступающего против обязательной вакцинации населения. Напомним, что 20 сентября в Канаде пройдут парламентские выборы.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время визита на юго-восток страны. Спустя несколько дней напавшего приговорили к четырем месяцам тюрьмы.