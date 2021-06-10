Суд приговорил ударившего Макрона мужчину к четырем месяцам тюрьмы

Суд Валанса во Франции огласил приговор в отношении Дамьена Тареля, которые нанес пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону во время его визита в регион Дром. Мужчина приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Тарель отправиться отбывать срок незамедлительно после оглашения приговора.

Как сообщает телеканал BFMTV, сторона обвинения требовала приговорить Тареля к 18 месяцам тюрьмы. Отмечается, что у мужчины есть 10 дней на оспаривание вердикта.

Нападение на Макрона произошло 8 июня, во время визита президента в регион Дром, где была запланирована встреча с работниками общепита страны в честь сняться коронавирусных запретов. Макрон подошел поприветствовать людей, собравшихся у ограждения - именно тогда Тарель и нанес удар.