Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд приговорил ударившего Макрона мужчину к четырем месяцам тюрьмы

Алексей Курильченко
18:30 10.06.2021
Мужчину, ударившего президента Макрона по лицу, приговорит к четырем месяцам тюрьмы.
Суд приговорил ударившего Макрона мужчину к четырем месяцам тюрьмы
© Фото: Julien Mattia, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Суд Валанса во Франции огласил приговор в отношении Дамьена Тареля, которые нанес пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону во время его визита в регион Дром. Мужчина приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Тарель отправиться отбывать срок незамедлительно после оглашения приговора.

Как сообщает телеканал BFMTV, сторона обвинения требовала приговорить Тареля к 18 месяцам тюрьмы. Отмечается, что у мужчины есть 10 дней на оспаривание вердикта.

Нападение на Макрона произошло 8 июня, во время визита президента в регион Дром, где была запланирована встреча с работниками общепита страны в честь сняться коронавирусных запретов. Макрон подошел поприветствовать людей, собравшихся у ограждения - именно тогда Тарель и нанес удар.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:56 Спорт
Павлюченкова победила Зиданшек и впервые в карьере пробилась в финал Roland Garros
16:40 Армия
Видео
Испытание бронетехникой: как закаляют навыки и характер мотострелки ВВО
16:49 В стране и мире
ЕС хочет выкупить у Армении название «коньяк»
14:40 В стране и мире
Видео
«Факт незаконного переворота на Украине установлен»: Олейник о документах постпредства РФ при ООН
15:31 ОПК
Мантуров: Россия и Сербия обсуждают поставку SSJ-100
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.