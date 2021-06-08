Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром

Алексей Курильченко
16:29 08.06.2021
Неизвестный мужчина нанес удар по лицу президенту Макрону.
© Видео: Telegram, LIFE SHOT © Фото: Telegram, LIFE SHOT
Читайте нас на:

Во время визита в регион Дром неизвестный нанес удар по лицу президенту Франции Эммануэлю Макрону. По данным СМИ, в результате инцидента полиция задержала двух человек.

В регионе у Макрона была запланирована встреча с рестораторами накануне открытия общепита страны после коронавирусных ограничений. Президент вышел из отеля Tain-L'Hermitage и подошел поприветствовать людей, собравшихся у ограждения. Именно в этот момент мужчина из толпы и нанес удар, после чего президента окружила охрана.

Ранее действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» государства. Они упомянули также и о насилии в городах и деревнях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:19 Армия
Видео
Замглавы Минобороны Николай Панков поздравил с юбилеем Оренбургское кадетское училище
16:29 В стране и мире
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
16:46 Армия
Видео
Минобороны РФ построит в Дагестане 16 школ и 57 детсадов и яслей
15:48 В стране и мире
Видео
«Я мог упасть в любой момент»: альпинист, чудом выживший на Эльбрусе, рассказал о происшествии
14:56 В стране и мире
Путин: благодаря соцработникам ситуация с пандемией в РФ лучше, чем в других странах
Популярное
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.