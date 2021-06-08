Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром

Во время визита в регион Дром неизвестный нанес удар по лицу президенту Франции Эммануэлю Макрону. По данным СМИ, в результате инцидента полиция задержала двух человек.

В регионе у Макрона была запланирована встреча с рестораторами накануне открытия общепита страны после коронавирусных ограничений. Президент вышел из отеля Tain-L'Hermitage и подошел поприветствовать людей, собравшихся у ограждения. Именно в этот момент мужчина из толпы и нанес удар, после чего президента окружила охрана.

Ранее действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» государства. Они упомянули также и о насилии в городах и деревнях.